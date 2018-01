Hacker que controlava webcams é condenado no Reino Unido - Link - Estadão

Um hacker britânico foi condenado a um ano e meio de prisão por invadir os computadores de outras pessoas, roubando dados pessoais e até controlando remotamente as suas webcams.

Matthew Anderson, 33 anos, foi preso em junho de 2006 em Drummuir (Escócia) por fazer parte de uma rede de “piratas” que roubavam dados de usuários. Mais duas pessoas foram presas na operação — uma em Suffolk (Inglaterra) e outra na Finlândia.

Anderson teria sido o responsável por enviar milhões de mensagens de spams que instalavam um vírus nos computadores das pessoas que abrissem as mensagens. A ação afetou usuários na Grã-Bretanha e na Finlândia.

Com o vírus instalado, Anderson não só era capaz de acessar dados pessoais das vítimas, mas também de controlar as câmeras dos computadores infectados, efetivamente espionando as casas das pessoas sem ser reconhecido.

A investigação da polícia descobriu que Anderson tinha guardadas imagens das casas das pessoas afetadas, assim como cópias de documentos particulares, como contas, relatórios médicos, currículos, listas de senhas e fotografias.

Segundo a polícia, o hacker britânico operava na sala da casa de sua mãe.

Anderson foi condenado nessa terça-feira pelo tribunal de Southwark Crown, em Londres, por “modificação não autorizada de sistemas de informática”.

Segundo a Polícia Metropolitana de Londres, a rede agia desde 2005, tendo centenas de empresas britânicas como alvo principal. Acredita-se que dezenas de milhares de computadores foram infectados pelos hackers.

