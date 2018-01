Hacker roubou senhas de sites do Gawker - Link - Estadão

O grupo de mídia Gawker, que hospeda uma série de blogs irreverentes sobre mídia, tecnologia, games e outros assuntos, está pedindo que seus usuários mudem suas senhas porque um hacker conseguiu acessar o banco de dados dos usuários da empresa.

A empresa afirmou em seu site neste domingo, 12, que as senhas usadas para acessar a área de comentários dos sites são criptografadas, mas as senhas mais simples poderiam estar vulneráveis aos hackers.

A empresa também disse que as senhas em outros sites também devem ser trocadas se forem as mesmas usadas para acessar os sites do Gawker.

“Estamos profundamente envergonhados por essa falha de segurança”, afirma o post no Gawker.com. “Não podemos confiar na boa vontade dos hackers que identificaram a fragilidade em nossos sistemas.”

Milhões de pessoas podem ser afetadas pela brecha de segurança, devido à popularidade dos sites do Gawker, como o site de tecnologia Gizmodo, disse Rich Mogull, CEO da empresa de pesquisa em segurança Securosis.

O dano deve ser mínimo, porém, porque o Gawker provavelmente armazenava apenas e-mails, nomes de usuários e senhas, afirmou Mogull. O problema pode ser maior se os usuários utilizarem a mesma senha para acessar outros sites, como serviços bancários. Os hackers podem descobrir as senhas criptografadas, e usá-las para acessar contas de banco, disse Mogull.

Os poderiam estar descontentes com alguma coisa escrita em algum site do Gawker, ou estavam fazendo isso para chamar atenção, disse Mogull.

“É uma coisa meio infantil. É como pintar um muro com spray”, ele disse.

Ataques desse tipo são comuns e difíceis de evitar, já que os hackers têm tempo suficiente para tentar invadir os sistemas”, afirmou o CEO da empresa de segurança. “Se alguém está determinado e tem conhecimento suficiente, você não pode pará-lo”, disse.

Os ataques provavelmente não estão relacionados com os recentes ataques de simpatizantes do WikiLeaks, mas o Gawker irritou algumas pessoas , disse Mogull.

Na semana passada, os sites da Visa e da Mastercard ficaram fora do ar por um curto período de tempo depois de ataques dos hackers simpatizantes do WikiLeaks. Eles protestavam contra a decisão das empresas de parar de processar as doações ao WikiLeaks.

Tanto a Mastercard e a Visa disseram que as contas dos clientes não foram afetadas e que as pessoas poderiam continuar a usar seus cartões normalmente.

Simpatizantes do WikiLeaks, site que divulgou milhares de documentos secretos da diplomacia dos EUA, disseram que atacariam empresas que se opusessem ao site e aos seu fundador, Julian Assange. Um grupo que se chama de “Operation Payback” disse ser responsável pelos ataques às empresas de cartão de crédito em mensagens no Twitter e em outros meios.

O site Gizmodo, do Gawker, ganhou fama em maio quando publicou imagens de um protótipo do iPhone 4. O telefone havia sido perdido por um engenheiro da Apple em um bar no Vale do Silício.

