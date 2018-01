Hackers atacam o Icann; regulador mundial da internet - Link - Estadão

FOTO: AP FOTO: AP

SÃO PAULO – O Icann (Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números), o organismo que regula mundialmente a internet, anunciou nesta quinta-feira (18) que um grupo de hackers conseguiu invadir seu sistema.

O ataque por “phishing” teve como alvo esta agência americana, onde vários funcionários receberam e-mails que pareciam ter sido enviados por seus colegas da empresa, informou o blog do Icann.

“Foram roubados os e-mails de vários funcionários”, disse a agência.

O ataque parece ter começado em novembro. Normalmente, nos ataques por “phishing” a vítima que recebe um e-mail sob uma identidade roubada clica ingenuamente em uma página falsa, que então rouba seu e-mail e sua senha.

Com este truque, os hackers entraram no sistema informático do Icann e invadiram servidores onde são armazenados os arquivos com os nomes de domínio, e-mails e senha, explicou o Icann, sem revelar quem pode estar por trás do ataque.

O Icann (Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números), que atribui os nomes de domínios dos sites, deixará de estar sob o controle dos Estados Unidos no fim do próximo ano.

/ AFP