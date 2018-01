Hackers atacam servidor do Senado dos EUA - Link - Estadão

??? Ação foi feita para evidenciar os problemas de segurança da rede e não invadiu arquivos, segundo grupo hacker

WASHINGTON – Um servidor do Senado dos Estados Unidos por meio do qual se tem acesso à página de informação pública da Casa foi objeto do ataque de um grupo de hackers, informou na segunda-feira, 13, um responsável de segurança da Câmara.

Em comunicado, a responsável adjunta da segurança do Senado, Martina Bradford, ressaltou que o ataque não colocou em perigo a segurança da rede, nem de seus funcionários.

“Embora esta invasão seja inconveniente, não põe em perigo a segurança da rede do Senado, dos legisladores e de seu pessoal”, declarou.

Os autores do ciberataque afirmam ser Lulz Security, um grupo de hackers especializados em penetrar em redes vulneráveis pela simples diversão.

Segundo Bradford, apesar de o grupo ter conseguido entrar no servidor, não atacou outros arquivos.

O Lulz Security, que já atacou os sistemas da Sony e da Nintendo e o site da emissora de televisão pública americana, declarou na segunda-feira em seu portal que entrou no servidor para evidenciar os problemas de segurança da rede.

