Hackers conseguem recriar impressões digitais a partir de fotos - Link - Estadão

FOTO: Reuters FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A suposta segurança garantida por sensores biométricos (leitores de impressões digitais) em smartphones pode estar com os dias contados. Um grupo de hackers garante ser possível recriar as impressões digitais de qualquer pessoa a partir de simples fotos de suas mãos.

Quem apresentou a descoberta foi o programador Jan Krissler do Chao’s Computer Club, a maior organização de hackers da Europa.

Durante uma convenção do grupo na Alemanha, ele explicou como reproduziu as impressões digitais da ministra da Defesa do país, Ursula von der Leyen, usando fotos ampliadas de suas mãos e um software disponível no mercado chamado VeriFinger.

Ao obter ângulos diversos do dedo da ministra por meio de várias fotos, ele mostrou ter recriado facilmente suas digitais.

Anteriormente, hackers já mostraram ser possível obter a impressão digital de uma pessoa a partir das marcas deixadas em qualquer objeto que essa pessoa tenha tocado.

O vídeo completo da demonstração (em alemão) está disponível no YouTube.