Hackers criam 'Oscar' e premiam ataques - Link - Estadão

O Pwnies tem Lulz Security, Anonymous e WikiLeaks entre os indicados. Sony deve receber menção honrosa

O “My Little Pony” fará a vez da estatueta do “Oscar” nesta premiação

BOSTON – A comunidade hacker se prepara para sua própria versão do Oscar, com dois notórios grupos de hackativistas, Lulz Security e Anonymous, além do conhecido WikiLeaks entre os aspirantes ao prêmio principal.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Sony e a RSA Security, uma divisão da EMC, também serão homenageadas na próxima semana na cerimônia onde receberão o honroso prêmio de terem sido vítimas dos hackers.

Os “Pwnies”, embora carreguem um tom de piada, a cerimônia representa um esforço sério de reconhecer as pessoas e as ações que tiveram maior impacto dentro da comunidade hacker no último ano, disse Dino Dai Zovi, um dos organizadores do evento.

Dai Zovi faz parte do corpo de jurados do Pwnies, que escolherá os ganhadores de um lista de candidatos publicada na página da organização.

Pwnies faz referência à gíria hacker “pwned”, uma variação (espalhada a partir de um erro) de “owned” ou “dominado”.

Os vencedores receberão no dia 3 de agosto uma estatueta dourada do “My Little pony” (meu pequeno ponêi), um brinquedo da Hasbro, durante o evento que marca a convenção de hackers Black Hat em Las Vegas.

Os grupos de hackativistas Lulz Security e Anonymous estão entre os indicados ao “Epic Ownage”, que premia o hacker mais prejudicial, “engraçada” ou amplamente publicada do ano. Ambos grupos são buscados pela polícia cibernética de todo o mundo.

LulzSec vai concorrer por “piratear todo o mundo”, segundo a página do prêmio. Suas vítimas incluem Fox News, Nintendo, NHS, o Senado norte-americano e a CIA.

O Anonymous foi indicado por, entre outras dezenas de casos, piratear as contas de e-mail da empresa de segurança HBGary e publicar as mensagens obtidas internas na internet.

Na concorrência está o vírus Stuxnet, que os especialistas em segurança acreditam ter sido desenhado para atacar uma unidade de enriquecimento nuclear no Irã.

O outro indicado na categoria é o grupo WikiLeaks, por vazar milhares de documentos secretos do governo dos EUA e Bradley Manning, o oficial da Marinha norte-americana que supostamente roubou o material dos computadores para o grupo.

Se um dos grupos ganhar o prêmio, um representante será convidado a subir no palco e receber o ponêi, disse Alex Sotirov, outro organizador.

“Se alguém do Anonymous ou do LulSec decidir marcar presença e aceitar o Pwnie, faremos a entrega”, disse. “Mas eles provavelmente não o farão”.

A Sony é a única indicada na categoria “Most Epic Fail” (“o furo mais épico”), o que garante a ela o prêmio após ter sido vítima de uma série de ataques grandes que resultaram no roubo de dados pessoais de mais de 100 milhões de usuários da rede PSN.

A RSA Security é o favorito na categoria “Lamest Vendor Resposta” (“resposta mais incompetente de um vendedor”). A empresa foi criticada pela forma como administrou um ataque que terminou com o roubo de informações relacionadas à sua tecnologia SecurID, que a empresa utiliza para confirmar a identidade dos usuários de uma rede.

Os hacker usaram a informação rouba da RSE para organizar um ataque contra a empresa de segurança Lockheed Martin.

/Jim Finkle (Reuters)