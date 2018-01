Hackers invadem perfis de presidentes - Link - Estadão

Na Colômbia, o ex-presidente Álvaro Uribe e o atual Juan Manuel Santos tiveram suas contas de redes sociais invadidas pelo grupo Anonymous

O ex-presidente colombiano, Álvaro Uribe. FOTO: Reuters

BOGOTÁ – Hackers atacaram nesta quarta-feira, 20, as contas nas redes sociais do presidente colombiano, Juan Manuel Santos, e do ex-presidente Álvaro Uribe, e postaram um link de um vídeo questionando o Dia da Independência que é comemorado hoje no país andino.

O grupo Anonymous atacou a conta do Twitter do ex-presidente Uribe e invadiu a conta do Facebook de Santos, que por sua vez postou no Twitter “lamento a interferência na conta de Facebook que se encontra no meu nome e as mensagens que ali foram publicadas”.

Enquanto o ex-presidente Uribe alertou “por favor Twitter ajudem-me a recuperar a conta que foi invadida por criminosos” e mais adiante acrescentou “Terroristas invadiram minha conta”.

Há poucos meses, o Anonymous atacou sites oficiais da Presidência da República da Colômbia, assim como o do Ministério do Interior e de Justiça.

/EFE