Hackers invadem Twitter de TV americana - Link - Estadão

Grupo que se denomina ScriptKiddies invadiu perfil da emissora FoxNews e anunciou falsa morte do presidente dos EUA, Barack Obama

WASHINGTON - Hackers invadiram a conta do Twitter da emissora FoxNews e divulgaram seis posts falsos no microblog, informando que o presidente americano, Barack Obama, havia sido morto a tiros.

“Essa informação é falsa, é claro. O presidente está passando o feriado de 4 de julho com a sua família”, disse a emissora em comunicado, que falava também da recente onda de ataques virtuais ao redor do mundo.

“Hackers enviaram vários tweets falsos e maliciosos, dizendo que o presidente Obama teria sido assassinado”, confirmou o meio de comunicação, recentemente comprado pela News Corp. “A invasão está sendo investigada e a FoxNews lamenta qualquer incômodo que as falsas postagens tenham causado”

Barack Obama está passando o feriado americano na Casa Branca e deve receber famílias de militares para assistir à tradicional queima de fogos que ocorre à noite.

A Casa Branca e o Serviço Secreto se recusaram a comentar o incidente.

O primeiro tweet falso foi publicado pelos hackers às 2h da madrugada de hoje e dizia “@BarackObama se foi. O presidente está morto. É um triste 4 de julho. O presidente Barack Obama está morto.”

Outro dizia: “Barack Obama morreu há aproximadamente 45 minutos. Ele foi baleado duas vezes, na região pélvica e no pescoço por um atirador desconheido.”

Um grupo que se autodenomina ScriptKiddies reivindicou a responsabilidade pelo envio dos tweets, incluindo o tópico “#ObamaDead, it’s a sad 4th of July”, publicado antes do Twitter suspender o acesso.

Alguns falsos tweets informavam que Obama havia sido baleado em um restaurante, em Iowa. Entretanto, o presidente americano não esteve no Estado nos últimos dias. Após uma breve viagem para Camp David Obama retornou para a Casa Branca no domingo.

Explosão hacker. A invasão da conta da FoxNes no Twitter segue a uma onda de ataques eletrônicos a importantes instituições, como o Citigroup, a Sony Corporation, o Senado americano e sites do governo brasileiro.

A violação desta segunda-feira, 4, levantou discussões em torno da integridade dos feed de notícias do Twitter, cada vez mais utilizado por agências de notícias e funcionários do governo para atingir o público.

O porta voz do microblog, Jodi Olson, se recusou a dizer se a empresa irá adicionar mais segurança, como resultado do ataque. Mas frisou que é importante que os usuários protejam seus perfis.

“Não vamos comentar fatos específicos”, disse. “Porém, é sempre bom lembrar às pessoas da importância de proteger ativamente suas credenciais de conta”, completou Olson, recomendando que todos os usuários comecem tendo uma senha forte como um “ponto de partida.”

Ainvasão do perfil da FoxNews ocorre dois dias antes do “Twitter town hall”, um bate-papo onde o presidente irá responder, via microblog, a perguntas sobre economia e emprego enviadas pelos americanos. A conversa será mediada pelo co-fundador e presidente do Twitter, Jack Dorsey.

