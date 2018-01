Hackers jogam Tetris gigante em prédio - Link - Estadão

Prédio de 21 andares do MIT, nos EUA, foi convertido no popular jogo através de 153 LEDs e controle sem fio

Prédio do MIT vira jogo de Tetris FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Hackers ocuparam um prédio do MIT (o mais alto de Cambridge, Massachussets) e transformaram o edifício verde de 21 andares num gigantesco jogo de Tetris, controlável a partir de um joystick remoto.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O experimento bem-sucedido aconteceu meses depois de uma primeira tentativa frutrada, em setembro do ano passado.

Os hackers usaram 153 LEDs coloridos controlados via wireless. Os blocos podiam ser disparados, girados e movidos ao longo das janelas do prédio.

Segundo a Hack Gallery, que documenta a história “hacker” da instituição, “faz tempo que ‘Tetris no prédio verde’ é considerado o cálice sagrado dos hacks, uma vez que a lateral do prédio é um grid maravilhoso para o jogo”.

Veja como ficou o Tetris gigante no vídeo abaixo: