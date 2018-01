Hackers na China roubam dados pessoais de 4;5 milhões de americanos - Link - Estadão

SÃO PAULO – Uma das maiores empresas de saúde dos EUA, a Community Health System, declarou nessa segunda-feira, 18, ter sido vítima de um cyber ataque originado na China, que resultou no roubo de dados pessoais pertencentes a 4,5 milhões de pacientes, entre abril e junho de 2014.

As informações roubadas incluíam nomes, endereços, datas de nascimento, números de telefone e de Seguro Social das pessoas que receberam serviços dos médicos afiliados ao Community Help nos últimos cinco anos. Segundo a porta-voz do Community Health, a empresa acredita que os ataques foram originados da China, a partir de análise da consultoria de segurança FireEye.

Em um comunicado destinado a seus acionistas, a empresa ainda declarou que acredita que os hackers chineses estavam interessados em dispositivos médicos e equipamentos de desenvolvimento de dados, e não nos dados pessoais dos pacientes. O relatório diz ainda que o roubo de informações não incluiu dados como número de cartões de crédito, informações médicas ou clínicas.

/ REUTERS