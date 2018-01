Hackers planejavam clonar Flappy Bird para roubar fotos - Link - Estadão

SÃO PAULO – Em meio às publicações do fórum AnonIB (“em manutenção” atualmente) de compra e venda de fotos íntimas roubadas, um usuário anônimo se vangloria: “Eu sou puta de um gênio”. Seu grande feito? Fez um clone do popular jogo para dispositivos móveis Flappy Bird inserindo maliciosamente a capacidade de roubar fotos presentes nos celulares onde for instalado.

“Ele [o app clone de Flappy Bird] agora baixa secretamente todas as fotos do celular para o meu servidor enquanto o jogo está rodando”, diz. “O problema é que isso é uma violação da licença para desenvolvedores na Google Play e eu me recuso a arriscar a minha licença por isso.”

Audacioso, mas pouco abastado, o usuário pede ajuda financeira para pagar por mais uma conta de desenvolvedor na loja de aplicativos do Google, para que assim não prejudicasse seu perfil original. O custo é de US$ 20.

“Se algum anônimo gentil quiser me ajudar a pagar isto, eu postaria quaisquer ‘vitórias’ (wins, em inglês, termo usado para se referir às fotos roubadas) que obtiver nessa thread (lista de posts do fórum)”, diz. “Vou publicar aqui o link para o aplicativo. Façam com que garotas o baixem e o joguem ao menos uma vez, e assim você terá a ‘vitória’ que deseja.”

Captura de tela do fórum. FOTO: Reprodução/The Guardian

O grupo de hackers do fórum, antigamente parte da comunidade 4Chan, é apontado como responsável pelo roubo de fotos de mais de 100 celebridades, incluindo Jennifer Lawrence, Kate Upton, Kaley Cuoco, Selena Gomez e outras.

Segundo especialista consultado pelo The Guardian, Rik Ferguson, da Trend Micro, a chance de o plano dar certo se apoia na falta de cuidado dos usuários de aparelhos Android ao aceitar as permissões necessárias para a instalação de aplicativos – nesse caso, bastaria conseguir acesso às fotos do usuário.

No caso do sistema operacional para celulares iPhone, o usuário pode escolher com quais das permissões pedidas pelo aplicativo ele concorda. No caso do Android, o usuário deve concordar com todas ou então não poderá instalar o app.

O jogo Flappy Bird é um dos mobile games mais populares do ano. Após ter sido removido das lojas pelo seu criador – que supostamente não teria lidado bem com o sucesso e o assédio gerado pelo jogo –, as lojas de apps receberam um enxurrada de clones. Hoje há 62 versões do jogo online. O mesmo acontece com outro game do desenvolvedor lançado há duas semanas, o Swing Copters.