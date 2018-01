Hackers roubam dados de cartões nos EUA - Link - Estadão

??? Cerca de 200 mil clientes do Citigroup foram afetados nos EUA; o grupo financeiro afirma que dados pessoais, como data de nascimento, não foram comprometidos

Logotipo do Citigroup em uma agência de Nova York. FOTO: Mike Segar/REUTERS – 17/11/2010

NOVA YORK – O Citigroup informou que hackers invadiram sua rede de computadores e ganharam acesso a dados de cerca de 200 mil detentores de cartões bancários na América do Norte.

O Citi informou que nomes de clientes, números de contas e informações de contato, entre as quais endereços de e-mail, foram obtidos como resultado da invasão, que segundo o jornal Financial Times foi descoberto pelo banco no começo de maio.

No entanto, o Citi informou que outros dados, tais como datas de nascimento, números de previdência social, datas de vencimento e códigos de segurança dos cartões, não haviam sido comprometidas.

“Estamos contatando os clientes cujas informações foram afetadas. O Citi adotou procedimentos mais seguros para impedir que esse tipo de acontecimento ocorra de novo”, afirmou Sean Kevelighan, porta-voz do banco nos Estados Unidos, em mensagem de e-mail. “Para a segurança desses clientes, não estamos revelando outros detalhes”, acrescentou.

Na breve mensagem de email, o Citi não revelou de que maneira ocorreu a brecha.

Outro porta-voz do banco, James Griffiths, em Hong Kong, disse que o ataque havia afetado 1% dos portadores de cartões bancários do Citi na América do Norte, um total de 21 milhões de correntistas, de acordo com o balanço anual do grupo.

Mas como no caso do grupo japonês de entretenimento e eletrônica Sony, que revelou diversas violações de segurança em suas redes nos últimos meses, o Citi pode sofrer críticas pela demora em informar seus clientes.

“Isso pode ser assunto do banco, mas são informações pessoais dos consumidores, e eles merecem ser informados sobre violações de segurança imediatamente”, disse Dan Simpson, porta-voz do Consumer Action Law Center, um grupo australiano de defesa do consumidor.

“É difícil ver motivo para que esse tipo de violação de segurança não tenha sido revelado muito mais cedo”, afirmou.

O Citi anunciou que tinha descoberto o acesso não autorizado ao Citi Account Online, um serviço bancário online, como parte de sua fiscalização de rotina.

