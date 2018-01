Hackers roubam dados de mais de 50 artistas - Link - Estadão

Além de Scarlett Johansson, dezenas de outros artistas podem ter perdido dados para grupo hacker

SÃO PAULO – O FBI está investigando um grupo hacker que teria invadido contas de e-mails e equipamentos de mais de 50 celebridades, entre elas as atrizes Vanessa Hudgens e Scarlett Johansson, que perdeu fotos em que aparecia nua depois que invadiram seu Blackberry.

Além de ver ambas peladas, a motivação maior seria a de testar as habilidades dos hackers em acessar sistemas e conseguir material privado. Depois que caiu na internet, o conteúdo se espalhou e dificilmente conseguirá ser tirado do ar definitivamente.

A invasão pode ter a ver com o grupo Hollywood Leaks, que se diz um projeto paralelo de membros do Anonymous e recentemente conseguiu hackear a conta de um ator que estrelará o musical Rock of Ages, de Tom Cruise, e acabou postando o script inédito no Pirate Bay.

O grupo, que diz expor segredos e informações censuradas do mundo do cinema, também criou arquivos no Pastebin com os números de telefone de diversos artistas, entre eles o da cantora teen Miley Cyrus.

