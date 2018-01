Hackers roubaram músicas de Michael Jackson - Link - Estadão

Segundo BBC, hackers invadiram site da gravadora e roubaram catálogo com músicas de Michael Jackson

Roubo teria acontecido no ano passado, logo após ataque que derrubou rede do PlayStation. FOTO: Reuters/Arquivo 2005

LONDRES – Uma quantidade indeterminada de canções de Michael Jackson, adquiridas após sua morte em 2010, foi roubada de uma página na internet por hackers, informou nesta segunda-feira, 5, a BBC, que confirmou os fatos com a Sony Music.

A gravadora, que pagou US$ 250 milhões (cerca de 190 milhões de euros) pelos direitos do material musical do cantor, incluindo canções inéditas, não confirmará quantas ou quais músicas foram roubadas de seu site.

O contrato entre a Sony e os administradores do patrimônio de Jackson, o maior da história da música, incluía um álbum com canções inéditas, lançado em dezembro de 2010, além do uso de suas músicas para DVDs e videogames.

O cantor, que morreu em junho de 2009 aos 50 anos, tinha gravado duetos nunca lançados com outros músicos, como Freddie Mercury e o cantor do Black Eyed Peas, will.i.am.

Em abril de 2011, a seção de videogames da Sony, PlayStation Network, foi atacada por hackers que obtiveram os dados pessoais de mais de 70 milhões de pessoas, segundo admitiu a empresa.

O roubo do material de Michael Jackson aconteceu pouco tempo depois desse incidente, mas não se tornou público até agora, segundo a BBC.

Na sexta-feira, dois britânicos de 25 e 26 anos compareceram perante um tribunal de Leicester (centro da Inglaterra) por sua suposta conexão com o roubo das canções de Michael Jackson. Os suspeitos, detidos em maio, negaram as acusações de “uso indevido do computador” e “vulneração do direito à propriedade intelectual”, e ficaram em liberdade mediante o pagamento de fiança até a realização de seu julgamento, previsto para janeiro de 2013.

