Halo 3: ODST tira a poeira do Xbox 360 com tiro de altíssimo calibre - Link - Estadão

Halo 3: ODST originalmente seria apenas uma expansão de Halo 3, mas a riqueza do conteúdo criado deixou a Microsoft confiante o bastante para lançá-lo como um jogo separado.

Normalmente, a imprensa recebe os jogos alguns dias antes do lançamento. Tamanho zelo poderia significar duas coisas: ou o jogo era tão bom que fatalmente seria pirateado, ou a pior hipótese, um verdadeiro desastre, que não viveria além do hype que foi feito.

Os mapas multiplayer são ótimos, mas tem pouca serventia para quem não joga online. E como o serviço Xbox Live ainda não está funcionando oficialmente no Brasil, apenas quem tiver acesso a uma conta gold – procedimento que demanda a compra de uma assinatura em sites internacionais – pode aproveitar totalmente o pacote. É possível jogar localmente, interligando consoles ou dividindo a tela, mas os 24 mapas inclusos são muito mais bacanas se jogados online.

Os soldados enfrentam um pacto de guerra alienígena, os Covenant, que por alguma razão – que é revelada em Halo 3 – invadem a cidade terrestre de Nova Mombassa, na África. A cidade foi varrida pelos aliens, e seu grupo de soldados precisa descobrir o que está acontecendo, para reportar ao comando terrestre – que avisará o herói de Halo 3 – o que motivou os alienígenas a invadir nosso planeta.

A qualidade da tradução do game é impressionante. Os diálogos não só estão primorosos como a direção de dublagem fez um trabalho impecável. Halo 3: ODST parece muito com uma animação de calibre cinematográfico. Os textos estão bem cuidados, tudo exala uma qualidade que é difícil encontrar em português do Brasil.

Os controles do jogo são perfeitos. O Xbox 360 foi feito mesmo para rodar games de tiro. A disposição dos botões, das alavancas, tudo colabora para uma jogabilidade fluida.

O visor de combate, uma espécie de visão noturna mesclada com realidade aumentada, que dá contornos diferentes para os inimigos, é fantástico. Só pode ser usado em condições de pouco iluminação, mas é uma verdadeira benção em lugares fechados e nas noites de Nova Mombassa.

É possível compartilhar as fases da campanha para um jogador com outros jogadores, online, com outros consoles interligados dentro da mesma rede doméstica e também com tela dividida.

Com vários pontos de parada, Halo 3: ODST é um excelente jogo para quem não dispõe de horas e horas livres. Dá para encarar o jogo em uma tacada só, mas saboreá-lo em pequenos pedaços é muito mais satisfatório.

O modo Firefight, que pode ser jogado em até 4 pessoas, lembra o modo Horda de Gears of War 2. O objetivo é sobreviver a ondas cada vez piores de inimigos. A sensação de jogar em equipe nesse modo de jogo é ótima, mesmo o modo de jogo sendo um pouco repetitivo.

Halo 3: ODST não é perfeito. Existem sim pontos extremamente frustrantes, como no começo do jogo. Mesmo com o mapa, é dureza achar os pontos certos para se avançar. Também não existe nenhuma compensação para quem pagou pelos mapas multiplayer – que são vendidos separadamente, na rede Xbox Live – e comprou os mesmos mapas em ODST.

Mesmo com suas poucas falhas, Halo 3: ODST é de longe o melhor lançamento de tiro do Xbox 360 e possivelmente o melhor jogo de tiro do ano. A seu modo, o jogo é melhor até que o excepcional Gears of War 2.

Vale com certeza os R$ 159 cobrados.