'Halo: Reach'; a esperança da Microsoft - Link - Estadão

A Microsoft espera reverter a recente queda no mercado de videogames e iniciar mais cedo a temporada de compras de fim de ano com o lançamento da mais recente versão de Halo, nesta terça-feira, 14.

Halo: Reach, o quarto título da série em que o jogador enfrenta alienígenas assassinos em uma série de ambientes, estará disponível a partir da zero hora nas lojas dos Estados Unidos.

A série vendeu mais de 34 milhões de cópias nos nove anos desde que foi lançada, ampliando a popularidade do console Xbox, da Microsoft, e ajudou a maior produtora mundial de software a conquistar espaço no mercado de videogames dos EUA, que movimenta 20 bilhões de dólares anuais.

Fãs fazem fila para o lançamento de ‘Halo:Reach’. FOTO: REUTERS/MICROSOFT/DIVULGAÇÃO

O novo Halo: Reach, cuja trama precede a narrativa principal da série, oferece melhores recursos gráficos, cenários de combate mais complexos e novas maneiras de jogar online com outras pessoas, o que os analistas dizem que pode ajudar a reanimar o setor de videogames, que anda apresentando performance morna.

“Caso as vendas de hardware reajam da maneira que fizeram quando do lançamento de Halo 3, em setembro de 2007, este setembro poderá ser um grande mês nas vendas do console Xbox 360″, disse Anita Frazier, analista da NPD. “Devemos antecipar que os resultados de setembro serão fortes.”

As vendas de hardware e software de videogame nos EUA caíram em 10 por cento no mês passado, o que fez dele o pior agosto desde 2006, de acordo com a NPD; o setor está em queda há meses, devido à recessão norte-americana.

Cerca de 2,7 milhões de jogadores, um recorde, participaram do teste da versão beta de uma pequena parte de Halo: Reach, em maio, o que é um bom sinal para as vendas. A Microsoft não divulga expectativa de vendas para o título.

Um lançamento em grande escala está planejado na Times Square de Nova York. A rede de varejo de produtos eletrônicos Best Buy vai abrir 400 de suas lojas à meia-noite, em todo os EUA, para permitir que os fãs comprem o jogo.

O game conta a história de uma equipe de soldados (jogadores) que defendem o planeta Reach contra o Covenant, um grupo de alienígenas dedicados a destruir a humanidade.

A versão básica custa 60 dólares e versões especiais serão vendidas por entre 80 e a 150 dólares. A Microsoft também está oferecendo um pacote com um console Xbox especial e o jogo por 400 dólares. Um Xbox normalmente custa 200 ou 300 dólares, a depender do tamanho do HD do console.

