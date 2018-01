Hannover Messe foca em tecnologia verde - Link - Estadão

Começou nesta segunda-feira, 23, a Hannover Messe, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo.

—-

Realizada em Hannover, Alemanha, desde 1947, o gigantesco evento é dividido em oito setores principais: automação industrial, energia, tecnologia móvel, fábrica digital, fornecimento industrial, bobinas/geradores, pesquisa e desenvolvimento e tecnologia industrial verde.

O último setor é novidade na feira e o destaque desse ano. A Hannover Messe desse ano terá muito espaço dedicado a tendências e soluções para produção industrial sustentável. Chamada de “greentelligence”, inclui novidades em reciclagem, antipoluentes, tratamento da água e do solo, entre outros temas ecologicamente corretos.

Não é à toa que a China, que vem trabalhando duro para reverter seu péssimo histórico ambiental, foi declarada nação parceira oficial do evento desse ano.

A Hannover Messe vai até o dia 27 de abril.