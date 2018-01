Harlem Shake no topo da Billboard - Link - Estadão

Mudança na metodologia da revista norte-americana incluí o YouTube e dá espaço para hits da internet

SÃO PAULO – Esta semana a revista Billboard anunciou a atualização de sua metodologia para listas musicais e passará a contar o fluxo do YouTube nos seus rankings, incluindo o tradicional HOT 100, que reúne os singles mais vendidos e tocados no rádio semanalmente desde 1958. O novo sistema levará em conta os clipes oficiais do Youtube, assim como os vídeos de usuários que utilizarem música de maneira autorizada.

O primeiro beneficiado pela mudança é o produtor Baauer, autor do hit Harlem Shake. Dado o sucesso dos vídeos, que alavancaram as vendas do single digital, ele já conseguiria uma boa posição entre os quinze primeiros colocados no HOT 100, mas o auxilio do YouTube levou o artista direto para o topo da lista. Estrear em primeiro lugar não é raro, mas pouco comum para artistas novos ou sem auxílio de grandes gravadoras e esquema promocionais.

A chegada do YouTube faz parte de um longo processo de modernização da lista da Billboard, que no ano passado incluiu o mercado de streaming na suas contas ao criar a lista On demand Songs para listar os sucessos do Spotify, Muve Music, Rhapsody, Slacker, Rdio e Xbox Music. Agora a soma streaming e Youtube ganha outra lista, a Streaming Songs.

“Isto é um grande passo e refletirá exatamente como os amantes da música estão encontrando suas novas canções favoritas”, disse Aj Frank, desenvolvedor de novos negócios do YouTube, no blog oficial da empresa.

