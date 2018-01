Harry Potter adere ao 3D - Link - Estadão

Após o sucesso sem precedentes de Avatar (filme que amealhou a maior bilheteria de todos os tempos), a indústria do cinema coloca suas engrenagens para funcionar a todo o vapor na direção do 3D. A próxima grande aposta neste formato é Harry Potter e as Relíquias da Morte, o último livro da série criada por J. K Rowling, que vai virar dois filmes. O primeiro será lançado em novembro deste ano e o segundo em julho de 2011. A Warner Bros, produtora do filme, confirmou a informação nesta quarta-feira, 3,

Foto: Divulgação

Mas, ao contrário de Avatar, que James Cameron concebeu desde o início para ser um filme em 3D, Harry Potter e as Relíquias da Morte foi filmado da maneira tradicional. Assim, para que os dois últimos filmes da série Harry Potter possam ser vistos em 3D, a Warner contratou o serviços da Prime Focus, companhia indiana com base em Hollywood, que promete converter cada longa para 3D em apenas dez semanas, usando uma nova tecnologia.