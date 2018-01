Harry Potter em formato e-book - Link - Estadão

Livros da série de J.K. Rowling agora estão disponíveis em formato e-book, por enquanto apenas em inglês

LONDRES – Os livros best-sellers de J.K. Rowling da série Harry Potter estão disponíveis pela primeira vez no formato e-book no novo site dedicado às aventuras do garoto mágico.

Os sete livros da série são vendidos em um site próprio. FOTO: REPRODUÇÃO

As sete histórias, que venderam estimadas 450 milhões de cópias em todo o mundo e produziram oito filmes bem sucedidos para o cinema, estão a venda nesta terça-feira no site Pottermore, elaborado por Rowling.

A loja online é rede varejista exclusiva para os e-books e audiobooks digitais de Harry Potter que foram lançados apenas em inglês.

Edições em francês, italiano, alemão e espanhol são esperadas nas próximas semanas e em mais outras línguas na sequência.

O site principal da Pottermore é esperado para funcionar no início de abril, vários meses depois do anunciado anteriormente devido a problemas técnicos.

Designers esperam permitir aos leitores explorar elementos do mundo de Harry Potter que não apareceram nos livros e a interagir com as histórias e personagens.

O website gratuito, em parceria com a Sony, é um dos vários empreendimentos lançados por Rowling e seus parceiros comerciais para manter a mágica de Harry Potter viva e a continuidade dos lucros.

Rowling, que recentemente anunciou que se voltará à ficção para adultos, resistiu por muito tempo em transformar as histórias de Harry Potter em formato digital, mas por fim decidiu que o progresso tecnológico não poderia ser impedido.

O lançamento do e-book levanta questões sobre infrações de direitos autorais da propriedade de Potter, apesar de que os organizadores estão usando uma combinação de técnicas de marca d’água para proteger contra cópias ilegais.

