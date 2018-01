HBO exige que dono de bar pare de exibir 'Game of Thrones' - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Como qualquer fenômeno de sucesso, Game of Thrones vem sendo pirateada a torto e a direito. Além de ter sido a série mais pirateada de 2014, foi recentemente alvo de vazamentos um dia antes da estreia da quinta temporada. A HBO está disposta a não deixar nada passar: depois de ameaçar usuários que fizeram streaming dos novos episódios, a emissora acaba de enviar uma carta para um bar em Nova York exigindo que o local não exiba mais nenhum episódio de Game of Thrones para seus frequentadores.

Todo domingo, os clientes do bar se reúnem para assistir ao episódiodo dia. O dono do estabelecimento, James Leet, em entrevista ao site do jornal The Village Voice, contou que a emissora disse que “não é permitido mostrar a série em um ambiente público.”

Leet se disse decepcionado com o pedido, já que o Williamsburg Bar Videology não é o único bar que exibe a série. “É difícil para nós não mostrar a série, porque os nossos fãs adoram. E há provavelmente uma dúzia de bares dentro de um raio de três quarteirões que também estarão mostrando”, disse o dono do local.