Heins diz que tablet ficará obsoleto - Link - Estadão

CEO da Blackberry afirmou que investir em tablets não é bom negócio porque produto perderá importância em cinco anos

SÃO PAULO – O CEO da BlackBerry, Thorsten Heins, deu uma declaração polêmica durante uma conferência em Los Angeles, nos Estados Unidos. O executivo afirmou que os tablets não são um bom negócio, porque em breve se tornarão obsoletos. “Em cinco anos, acredito que não teremos mais motivos para comprar um tablet”, disse. “Talvez teremos uma grande tela no local de trabalho, mas não um tablet.”

—-

O comentário gerou polêmica já que a Blackberry tem um histórico de pouco sucesso no mercado de tablets. Lançado em 2011, o Playbook, a aposta da empresa nesse mercado, recebeu críticas e não decolou.

Heins disse na conferência que não pretende lançar uma versão do tablet com o novo sistema operacional BlackBerry 10 a não ser que a Blackberry consiga desenvolver algum diferencial em relação aos concorrentes no mercado.

“Em cinco anos vejo a BlackBerry como líder absoluta no mercado de computação móvel. É o que estamos planejando. Queremos obter a maior fatia do mercado possível, sem ser um imitador”, declarou.