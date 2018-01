Heróis Marvel se enfrentam em Marvel Ultimate Alliance 2 - Link - Estadão

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/7wweortLxUE" width="480" height="295" wmode="transparent" /]

O roteiro do jogo segue, com algumas liberdades artísticas, os arcos de histórias Guerra Secreta 2 e Guerra Civil, publicados no Brasil. O último segmento do jogo é um mash-up envolvendo a saga da Falange e de Ultron.

No arco da Guerra Civil, o jogador precisa optar sé é contra ou a favor da Lei de Registro de Super Heróis. Dependendo da escolha, novos poderes e personagens ficam disponíveis.

Marvel Ultimate Alliance 2 é um jogo longo, em alguns momentos repetitivo, mas extremamente satisfatório. Evoluir os personagens e forjar alianças é bastante divertido. Os ataques combinados são o detalhe que deixa o jogo ainda mais atraente. é como um golpe especial, que mescla os poderes de diferentes heróis.

Mesmo depois de terminado, o jogo ainda oferece bastante desafio. Em nosso teste, depois de mais de 10 horas de desafio, novos personagens foram desbloqueados e um novo nível de dificuldade liberado. Para quem gosta desse estilo de jogo, isso é o nirvana.

Marvel Ultimate Alliance 2 é distribuido oficialmenten o Brasil pela Synergex (11 4133-1313) e custa R$ 259,90.