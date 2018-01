Hipstamatic 150 - Link - Estadão

Esta semana, quando atualizei meu Flickr, umas quatro pessoas me perguntaram se eu tinha comprado uma LOMO, aquelas câmeras soviéticas baratas que se tornaram hype recentemente por causa do visual tosco das fotos que tiravam. A pergunta na verdade deveria ser se eu tinha uma Hipstamatic, uma câmera igualmente tosca que produzia fotos com efeitos semelhantes. Feita de plástico, com lentes de plástico, a Hipstamatic custava pouco mais de 8 dólares e foi criada em 1982. Esse site tem mais informações sobre a câmera.

A estética da Hipstamatic, única, foi recriada em um aplicativo para iPhone. O Hipstamatic 150 custa US$ 1,99 e é um dos apps com melhor custo benefício em toda a App Store — simplesmente porque com o Hipstamatic, qualquer clique se torna uma foto incrível, mesmo pra quem não entende muito de fotografia.

Duvida? Olha algumas das fotos que eu fiz no fim de semana. A luz também ajudou, mas a maioria é mérito dos excelentes filtros do aplicativo: