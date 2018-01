História dos videogames em 120 passos - Link - Estadão

Exposição que começa hoje em São Paulo traz mais de 120 títulos de videogames para serem jogados pelos visitantes

Visitantes poderão jogar mais de 120 títulos na exposição Game On. FOTO: Filipe Araujo/AE

SÃO PAULO – O Museu de Imagem e Som (MIS) de São Paulo amanheceu diferente nesta quinta-feira, 10. Até o dia 8 de janeiro do ano que vem, todos os espaços expositivos do local ficarão tomados por mais de 120 títulos de videogames, que poderão ser jogados pelos visitantes e ajudarão a contar a história desse tipo de jogo.

Na Game On é uma exposição interativa que já passou por mais de dez países antes de chegar ao Brasil. Segundo Patrick Moran, o consultor de tecnologia da mostra, ”a ideia é que as pessoas joguem e, ao mesmo tempo, aprendam sobre a evolução e a história dos videogames”.

Os visitantes poder jogar títulos clássicos como Tetris, Asteroids e Pac Man e novidades como Wii Sports Resort, Dance Dance Revolution, Rock Band 3 e Grand Turismo 4, além de jogos infantis e para múltiplos jogadores. Revistas especializadas, trilhas sonoras, histórias sobre grandes personagens e apostas em novas tendências também parte da exposição.

O Divirta-se mostra alguns dos títulos que estarão à disposição dos visitantes e dá um gostinho do que é a Game On. Olha lá.

Serviço: Game On

Abre quinta-feira, 10/11. Até 8/1.

Museu da Imagem e do Som (MIS)

Av. Europa, 158, Jardim Europa. 2117-4777

Terça a sexta, das 12 às 20h; dom., sáb. e feriados, das 11 às 21h

Ingressos: R$ 10 e R$5 (meia)

Livre

