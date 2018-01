Histórias de Twitter - Link - Estadão

Depois do Google e do Facebook, foi a vez do Twitter lançar seu espaço para reunir histórias de usuários engajados na rede social. O Twitter Tales (ou Contos do Twitter, em tradução livre) será, segundo o blog oficial do serviço de microblogging, “uma coleção de exemplos de bons usos do Twitter que poderá inspirar outros usuários a usarem o serviço de formas inovadoras e interessantes”.

—-

O post no blog diz ainda que o Twitter Tales pretende ser “uma crescente série de artigos que dê destaque para pessoas e negócios criativos de todos os cantos do planeja que ajudam tornar o Twitter algo maravilhoso”.

Até agora, três histórias foram publicadas na nova seção. Divididas entre as categorias “vida”, “humor” e “comunidade”, os textos contam como cada usuários usa o Twitter e dão dicas de como se sair bem dentro da rede social.

Tanto o Facebook quanto o Google têm apostado em compilações de histórias de usuários ultimamente. Quando chegou ao meio bilhão de usuários, o Facebook lançou uma página para destacar a experiência que alguns usuários tiveram dentro da rede social. O Google, por sua vez, começou sua busca por histórias com um anúncio veiculado durante a final da Super Bowl e continuou com um série de vídeos no YouTube e posts no blog da empresa.

O Twitter também quer entrar nessa onda e pede sua colaboração: se você tem uma boa história com o Twitter, pode enviar um e-mail para tales at twitter.com.