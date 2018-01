Histórico dos amigos - Link - Estadão

O Facebook prepara uma inovação que começa a chegar, gradativamente, aos usuários a partir de quinta-feira, 28. Trata-se das Friendship Pages, páginas que vão reunir no mesmo local toda a atividade que você já travou com algum amigo na rede (mensagens, comentários, fotos em ambos aparecem, “curtidas”, e eventos que os dois participaram).

Essas páginas poderão ser acessadas por um link que ficará acima da foto principal do profile de seu amigo – este link também poderá aparecer em mensagens que forem postadas em sua página. As Friendship Pages serão públicas, desde que a pessoa que quiser acessá-las seja amiga de ambas as partes.

Wayne Kao, engenheiro responsável pela novidade, contou ao Mashable o que está sentindo ao começar a ver as pessoas colocando em prática sua ideia. “Para nós que trabalhamos nisso, o lado humano é a melhor parte dessa história. Essas páginas podem trazer de volta memórias, conversas e tempo que foi gasto junto com um amigo”.

