Hoje é o Internet Freedom Day - Link - Estadão

A data marca a mobilização contra a Sopa no ano passado; em 2013, o pedido é de justiça para Aaron Swartz

Hoje é a primeira edição do Internet Freedom Day, ou o Dia pela Liberdade na Internet. A data foi criada para relembrar o dia 18 de janeiro de 2012, o dia em que várias instituições e empresas se reuniram para fazer um enorme protesto online contra a SOPA/PIPA, os projetos de lei antipirataria nos EUA que poderiam censurar alguns sites.

A data acontece logo após a morte do ativista Aaron Swartz, que cometeu suicídio na semana passada, aos 26 anos. Ele foi um dos principais responsáveis pela articulação contra a SOPA, e ficou conhecido pela militância pela internet livre e aberta.

No site oficial da campanha, há algumas sugestões do que pode ser feito hoje. Uma delas é assinar a petição que pede justiça à Aaron Swartz, para pressionar o governo americano a mudar a lei de crimes eletrônicos. Também há a sugestão de assinar a Declaração de Liberdade na Internet e se engajar na campanha contra a Parceria Transpacífica, acordo comercial que pode estender a lei americana de direitos autorais na internet a outros países.

No site oficial também há a pergunta: “O que você ama na internet que você não quer que seja censurado nunca?” As pessoas são convidadas a se logar com as suas contas do Twitter e Facebook e publicar as respostas, que serão organizadas pela hashtag #internetfreedomday.