Hoje tem palestra com o pai da internet"" - Link - Estadão

Mas esta terça também terá atividades para todos os gostos. Além das competições de games, que rolam o dia todo, haverá discussões sobre mobilidade, redes sociais no jornalismo, noções básicas de “tunagem” de computadores e uma palestra com o jornalista-blogueiro Ricardo Noblat. Ah, também está programada uma balada que promete: seu título é “festa pela liberdade na internet”.

E temos novidades. Ás 11h, eu e a Juliana vamos transmitir, ao vivo, o Jornal da Campus Party aqui no blog. Fique ligado: vamos fazer um apanhado do que foi a segunda e dar dicas do que fazer nesta terça para aproveitar ao máximo. E você também pode participar. É só enviar uma mensagem no campo de comentários.

Abaixo, os destaques da programação nesta terça:

10h – Mobilidade

A palestra irá discutir com jornalistas formas de publicações pela internet via celular

13h – Tim Berners-Lee

Considerado um dos “pais da internet”, Berners-Lee irá discorrer sobre o futuro da internet. A palestra terá transmissão ao vivo pelo blog do Link

14h – O que é casemod?

A palestra irá discorrer sobre o que é essa “arte” de tunar computadores

15h20 – A influência das mídias sociais nas publicações

A mesa de debates irá reunir blogueiros e veículos de comunicação

17h50 – Bate-papo com o blogueiro Ricardo Noblat

Um dos jornalistas-blogueiros mais famosos do País irá comentar a sua trajetória

18h – Desafio Maddog

John Maddog Hall, um dos maiores expoentes de software livre no mundo, irá dar início à competição da qual será curador na Campus Party

19h – Tim Berners-Lee

O “pai da internet” volta ao palco para falar sobre os conceitos de web 3.0

23h – Balada

DJs e campuseiros fazem uma festa em prol da “liberdade na internet”