Holandês é preso após participar de ataques pró-Wikileaks - Link - Estadão

Um garoto holandês de 16 anos foi preso nesta quarta-feira, 9, depois de confessar sua participação nos ataques pró-Wikileaks realizados pelo grupo Anonymous, criado por frequentadores do 4chan.

Os partidários do site fundado pelo australiano Julian Assange derrubaram diversos sites de empresas nos últimos dias. As operações estão sendo coordenadas pelo Twitter e visam prejudicar empresas e entidades contrárias às operações do Wikileaks, que vem colecionando inimigos depois de ter divulgado mais de 250 mil documentos diplomáticos norte-americanos.

As empresas de cartão de crédito Visa e Mastercard, o banco suiço Post Finance, o site do governo sueco e dos promotores responsáveis pela prisão de Assange – todos sofreram ataques do grupo e saíram do ar.

O comunicado sobre a investigação da polícia holandesa não fala se o menino, que não teve seu nome divulgado, era um dos líderes da operação ou apenas um entre os milhares de participantes que conseguiram tirar do ar as plataformas.