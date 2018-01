Hollywood quer conter a Netflix - Link - Estadão

Hollywood, que alguns anos atrás recebeu a Netflix como salvadora, está agindo com rapidez para conter o crescimento de uma das maiores novas estrelas da mídia.

Importantes executivos das seis grandes redes de TV e estúdios de cinema disseram que estão em busca de maneiras de conter a Netflix, o que inclui adiar a data em que a empresa pode oferecer novos DVDs para locação e um aumento nos preços da programação digital.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“O problema é que a Netflix não é a empresa que imaginávamos quando começamos a fechar esses acordos, anos atrás. Ela mudou”, disse um executivo de estúdio, que pediu anonimato porque as discussões do assunto são sigilosas.

A Netflix, cujas ações mostraram alta de 900% nos dois últimos anos, é líder em locação de DVDs nos Estados Unidos, com um serviço que envia filmes e programas de TV às casas dos clientes pelo correio. Seu serviço de streaming de vídeo também vem mostrando rápido crescimento, respondendo por um quinto do tráfego da web nos EUA, em horários de pico.

Executivos de Hollywood expressaram descrença quanto a alguns dos vantajosos acordos que a Netflix conseguiu em Hollywood, como o assinado em 2008 com a Starz, da Liberty Media, que permitiu fornecimento de filmes da Sony e da Disney por entre US$ 20 milhões e US$ 30 milhões.

O acordo colocou o serviço de stream de vídeo da Netflix no mapa por uma fração do preço que as operadoras de TV a cabo pagam à Starz por pacotes de conteúdo semelhantes.

“O acordo que a Starz assinou para entregar aqueles filmes de mão beijada por 30 milhões de dólares certamente não faz sentido. Vai chegar o dia em que ele expirará, em breve. Como a Starz e a Netflix vão lidar com o próximo acordo?,” disse Chase Carey, vice-presidente de operações da News Corp, durante o Reuters Global Media Summit, esta semana.

Executivos de mídia também se preocupam com a possibilidade de que a Netflix possa repetir o ocorrido na indústria de música, que passou a ter a Apple, fabricante do iPod, ditando preços às gravadoras.

/ REUTERS