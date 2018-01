Homem é acusado de ameaçar executiva do Google - Link - Estadão

Um homem é acusado de fazer ameaças a Marissa Mayer, vice-presidente do Google, pelo Twitter

SÃO FRANCISCO – Um júri de São Francisco acusou um homem da cidade de San Antonio (Texas) por perseguição a uma alta executiva do Google, a quem havia enviado mais de 20 mil mensagens pelo Twitter, milhares delas com ameaças.

Marissa Mayer é vice-presidente do Google e a primeira engenheira da empresa. FOTO: Robert Galbraith/REUTERS – 08/09/2010

De acordo com os arquivos judiciais, Gregory Calvin King foi preso no Texas no mês passado e levado a São Francisco, na Califórnia, para responder às acusações das ameaças contra a vice-presidente do Google Marissa Mayer, a primeira engenheira da empresa.

A acusação contra o suspeito identificava a suposta vítima apenas como “M.M.”, mas a conta do Twitter King mostra que ele enviou milhares de mensagens ameaçadoras a Mayer.

King pode pegar até sete anos de prisão se for considerado culpado. A data da acusação formal não foi determinada.

O Google não respondeu aos pedidos de da reportagem para se posicionar sobre o caso.

