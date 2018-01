Homem-objeto: Câmera é destaque do Lumia 720 - Link - Estadão

Aparelho vem com o sistema Windows Phone, que deve se tornar o segundo maior sistema móvel depois do Android

SÃO PAULO – A sorte da operação Nokia/Windows Phone ainda permanece incerta. Entre fim de 2011 e fim de 2012, o sistema cresceu sua participação global de 1,9% para 3%, segundo dados da consultoria Gartner. No começo de 2013, ultrapassou o sistema dos smartphones BlackBerry (um ex-gigante). Parece pouco, mas é um salto de 124%.

Já li previsões de que o Windows Phone será o segundo maior sistema móvel depois do Android lá por 2015. Para conseguir tal feito, que parece impossível hoje, a plataforma conta muito com você, consumidor da América Latina, região onde a Nokia tem nome forte.

Essa conversa de mercado e vendas é importante para quem está considerando comprar um smartphone Nokia Lumia. O usuário quer saber, por exemplo, se vai poder baixar seus aplicativos preferidos. Numa plataforma menor há bem menos opções. Se ela crescer, a variedade também cresce.

