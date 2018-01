Homem vaza música de Madonna e é preso - Link - Estadão

Investigação policial, chamada de MadonnaLeaks, prendeu um espanhol de 31 por vazar single inédito da cantora

FOTO: Mike Cassese/Reuters

ZARAGOZA – Um “grande fã” de Madonna foi preso nesta terça-feira, 20, pela polícia espanhola em Zaragoza, no nordeste do país, como suposto autor do vazamento da nova música da cantora, “Gimme All Your Luvin”, informaram nesta quarta-feira fontes das forças de segurança.

O detido, de 31 anos, identificado com as iniciais J.M.R. e liberado sob acusações, foi encontrado após uma “ampla e dinâmica” investigação policial, denominada “MadonnaLeaks”.

A operação se iniciou após ser detectado no entorno da cantora vazamentos de seu último trabalho, ainda em fase de produção e que teria a canção ilegalmente divulgada como primeiro single.

No mês passado, uma versão preliminar da música, sob o título “Give Me All Your Love”, caiu na internet, o que fez com que a cantora americana ficasse “muito descontente”.

Os advogados de Madonna no Reino Unido realizaram as primeiras indagações do caso, que apontaram para o envolvimento de um homem que vive na Espanha, motivo pelo qual transferiram parte das investigações para um prestigiado escritório do país, detalhou a polícia em uma nota.

No último fim de semana, o escritório entrou em contato com a polícia espanhola e na segunda-feira foi apresentada uma denúncia em nome da cantora.

Dado o grau de notoriedade e relevância de Madonna, assim como o valor incalculável dos danos provocados, a polícia espanhola iniciou uma investigação para tentar “bloquear a difusão ilícita das músicas ilegalmente obtidas”, e que, em menos de 24 horas, reuniu as provas necessárias para deter o suposto autor dos fatos.

Nas duas buscas realizadas pelos agentes, foram apreendidos equipamentos que continham o material vazado.

“Gimme All Your Luvin” é o título do próximo single de Madonna e na última semana de janeiro será a primeira música lançada de seu primeiro álbum em quatro anos.

O novo disco será chegará às lojas no final de março, após a apresentação de Madonna na final do Superbowl, em 5 de fevereiro.

