Hootsuite compra concorrente Seesmic - Link - Estadão

Empresa quer aumentar sua base de usuários e fazer frente ao Tweetdeck, seu principal rival

SÃO PAULO – Na quinta-feira, 6, o site de administração de mídias sociais Hootsuite anunciou a compra de seu concorrente Seesmic, por um valor não revelado, disse o Mashable.

—-

A intenção do Hootsuite é aumentar sua base de usuários, disse o CEO Ryan Holmes ao blog TechCrunch. Esse número hoje é de 4,5 milhões. Embora não se saiba quantos inscritos tem o Seesmic, estima-se que as visitas mensais fiquem entre 30 e 40 mil.

Agora, o principal concorrente do Hootsuite passa a ser o Tweetdeck. Os dois têm em comum a proximidade com o Twitter, o que facilita a melhoria em seus serviços. Enquanto o Tweetdeck é de propriedade do Twitter, o Hootsuite anunciou em 23 de agosto uma parceria com a empresa americana para vender anúncios.

(foto: reprodução)