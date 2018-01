Hora do rango - Link - Estadão

Aos poucos, as bancadas do primeiro andar da Bienal vão sendo ocupadas pelos “campuseros” nesta terça (mas elas ainda não estão lotadas: será que o pessoal ainda não chegou à Bienal ou o evento não irá ter mesmo lotação máxima, como na Espanha?). Começaram as palestras, há vozes vindas de caixas acústicas pelos dez palcos onde ocorrem as palestras.

No momento, muita gente está lá no térreo, almoçando. Eu acabei de voltar. E para a minha surpresa, não é que a comida é boa? Sim, na Espanha, onde estive no meio do ano passado, só tinha paella. E de todos os tipos: de frutos do mar, coelho, carne, frango… Nos últimos dias, já não aguentava mais. Não sei como será até domingo(acompanhe aqui que a gente conta tudo), mas hoje tinha arroz, feijão, carne com molho, macarrão, além de salada de alface e de beterraba.

Fome o pessoal da Campus Party não vai passar. Eu não passei. Veja o meu prato abaixo.