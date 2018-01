Hotmail apaga mensagens antigas - Link - Estadão

Alguns usuários do Hotmail começaram o ano novo tentando recuperar antigos e-mails que sumiram das suas contas do serviço de correio eletrônico da Microsoft.

Um grande número de usuários chateados se queixaram em um fórum online da Microsoft, para reclamar que todas suas mensagens tinham desaparecido.

“Por favor, me ajudem a recuperá-los”, escreveu um usuário identificado como Zacgore no sábado. “Todas as informações e fotos dos meus filhos estavam lá.”

Outros usuários se queixaram que a maior parte dos e-mails da caixa de entrada foram parar na “lixeira”, a pasta de e-mails excluídos. Com base no que foi publicado no fórum online, porém, não é possível saber a extensão do problema. O Hotmail é um dos e-mails mais populares do mundo, com 360 milhões de usuários, de acordo com a ComScore.

Os técnicos de suporte do Windows Live afirmaram nos fóruns que a equipe do Hotmail está ciente do problema e trabalha para solucioná-lo.

“No momento, parece ser um problema limitado e a Microsoft trabalha com cada usuário afetado individualmente. Nos desculpamos por qualquer inconveniente para nossos clientes”, disse neste sábado a porta-voz da Microsoft Catherine Brooker em um comunicado. Ela se negou a revelar a causa da falha.

O fórum da Microsoft tem 476 páginas de queixas sobre e-mails perdidos e apagados, mas existem queixas desde o início de novembro.

Acessando uma conta do Hotmail, o Link não notou nenhuma mensagem antiga excluída ou “desaparecida”. Se você teve algum problema, conte na caixa de comentários abaixo.

