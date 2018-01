How-old.net gera polêmica sobre armazenamento de imagens e direitos de usuários - Link - Estadão

FOTO: REPRODUÇÃO FOTO: REPRODUÇÃO

SÃO PAULO – Na quinta-feira, 30, a Microsoft virou piada na internet com o lançamento do site How-old.net. O objetivo era identificar a idade do usuário através de uma única foto. Os inúmeros erros, porém, acabaram tirando a ideia principal do site e o transformando num meme instantâneo.

Alguns usuários mais atentos acabaram alertando, algum tempo depois, que nos termos de uso da brincadeira tinha um trecho que atentaria contra aos direitos de uso de imagem. No parágrafo destacado do documento, é informado que ”ao postar, carregar, fornecer, ou submeter uma imagem, o usuário concede à Microsoft, suas empresas afiliadas e necessárias sublicenças e permissões para usar os materiais submetidos em conexão com a operação de seus negócios na Internet (incluindo, sem limitação, todos os serviços da Microsoft), incluindo, sem limitação, os direitos de licença para: copiar, distribuir, transmitir, exibir publicamente, executar publicamente, reproduzir, editar, traduzir e reformatar a imagem.”

Esta polêmica, então, acabou gerando uma alteração no site. Agora, é informado logo abaixo a área para inserir a foto que o site não armazena as imagens dos usuários.

Questionada pelo site Mashable, a Microsoft informou, através de um porta-voz, que ”o How-old.net não armazena ou compartilha as fotos. Apesar do que está escrito nos termos de serviço, os desenvolvedores optaram por não armazenar ou compartilhar as fotos do app.”