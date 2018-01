HP cobre oferta da Dell por empresa de dados - Link - Estadão

A Hewlett-Packard fez uma oferta de 1,6 bilhão de dólares pela empresa de armazenamento de dados 3PAR nesta segunda-feira, 23, superando uma oferta da concorrente Dell.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A HP disse ter feito oferta de 24 dólares por ação da 3PAR, ou cerca de 33 por cento a mais do que a Dell planejava pagar no acordo anunciado há uma semana. Com isso, a oferta da Dell pela 3PAR marca um ágio de 87% sobre o preço da ação.

A HP, em meio ao alvoroço provocado pela saída de seu presidente-executivo, disse que seu conselho aprovou a oferta.

A companhia afirmou que os termos do acordo serão similares aos propostos pela Dell, mas não incluirá uma taxa de encerramento. Segundo a HP, o negócio deve ser concluído até o fim do ano.

As ações da 3PAR subiram 37 por cento após o anúncio da HP, que cedia 1 por cento antes da abertura de Wall Street.

(REUTERS)