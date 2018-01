HP compra Palm - Link - Estadão

O que era boato até ontem acabou de ser confirmado nesta quarta, 28. A HP vai comprar a Palm por US$ 1,2 bilhão (cerca de US$ 5,70 por ação) – e isso inclui assumir as dívidas da fabricante de smartphones. A transação foi aceita pela mesa diretoria da HP e da Palm.

O presidente da Palm, Jon Rubenstein, disse ao blog do NYTimes que está animado com o voto de confiança da HP. “A cultura de inovação da HP, o tamanho da empresa e os recursos operacionais globais fazem dela a parceira perfeita para acelerar rapidamente o crescimento do WebOS”, disse. WebOS é o sistema operacional para celulares lançado pela Palm.

“O sistema operacional inovador da Palm provém uma plataforma ideal para expandir a estratégia de mobilidade da HP, expandindo múltiplos dispositivos móveis conectados”, disse Todd Bradley, presidente executivo da HP.

Desde que o mercado se tornou difícil para a Palm, a possibilidade da venda é vislumbrada pela empresa. Seus aparelhos e sistema operacional não conseguiram brigar com o boom de smartphones no mercado causado pelo iPhone e, posteriormente, ao Android do Google.