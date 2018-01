HP confirma tablet com Windows - Link - Estadão

A HP confirmou hoje, em um evento para analistas e investidores, que irá lançar um tablet baseado em Windows “muito em breve” – o que provavelmente significa dentro das próximas semanas. A confirmação fica ainda mais séria já que foi feita a investidores da empresa.

Quando a HP anunciou a compra da Palm, no começo de julho, muitos analistas acreditaram que os rumores do lançamento de um tablet estariam enterrados.

Todd Bradley, chefe da divisão do grupo de sistemas pessoais focado no consumidor da HP, disse também que no começo de 2011 a empresa deve lançar um produto baseado em algum WebOS, ou seja, um sistema operacional na nuvem.

A compra da Palm pela HP, segundo Bradley, foi em parte por causa da ameaça dos tablets. Ele assumiu que as vendas de tablets podem ter prejudicado o mercado de notebooks, mas não se referiu a nenhum aparelho em específico.