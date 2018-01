HP cria nova unidade para o sistema WebOS - Link - Estadão

Empresa busca expandir o uso do software entre desenvolvedores e consumidores

SÃO FRANCISCO – A HP afirmou nesta segunda-feira, 12, que Stephen DeWitt irá chefiar sua nova unidade de negócios dedicada ao sistema operacional WebOS, conforme a companhia busca expandir o uso do software entre desenvolvedores e consumidores.

O WebOS –base do tablet de 9,7 polegadas TouchPad que irá à venda este mês– é amplamente visto como uma plataforma forte, mas teve uma estréia morna após críticas apontarem a baixa autonomia da bateria do aparelho, a reduzida velocidade de processamento e a escassez de aplicativos.

DeWitt, que liderava a unidade de Sistemas Pessoais da empresa na América antes da nomeação, será substituído pelo já funcionário da companhia Stephen DiFranco.

A HP, que obteve o WebOS como parte de uma aquisição de US$ 1,2 bilhão da Palm no ano passado, espera combinar o software com aparelhos como smartphones e impressoras, apostando que há espaço para mais um software para equipamentos móveis no mercado.

John Rubinstein, que liderava as operações do WebOS na Palm, será transferido para um cargo relacionado à inovação de produtos.

/ Poornima Gupta (REUTERS)