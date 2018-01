HP deve separar unidade de PCs - Link - Estadão

A empresa dona de alta receita no setor acabou de desistir de produzir tablets e deve separar unidade, mas aguarda avaliação de acionistas

SÃO FRANCISCO – A HP informou nesta segunda-feira, 29, que prefere separar sua unidade de computadores pessoais do restante da companhia e que, no momento, está estudando as implicações desse processo.

—-

A maior empresa de tecnologia em receita chocou investidores ao anunciar mais cedo neste mês que está considerando alternativas estratégicas para sua unidade Personal Systems Group (PSG) –que inclui o negócio de PCs.

A norte-americana também desistiu de seu novo tablet como parte de uma modernização que irá distanciá-la dos produtos direcionados ao mercado consumidor.

“Preferimos separar a unidade e formar uma companhia diferente e a hipótese de trabalho é que uma divisão estaria no interesse dos acionistas, clientes e funcionários da HP”, afirmou uma porta-voz da empresa.

“No entanto, precisamos concluir o processo de avaliação dos ativos e validar essa suposição, o que inclui compreender totalmente a perda de sinergias em separar a PSG da HP”.

Algumas das alternativas exploradas pela HP incluem a separação da unidade em outra companhia por meio de uma divisão ou venda.

A HP afirmou que o processo total pode levar de 12 a 18 meses, mas que uma decisão final sobre a unidade deve ser tomada no fim deste ano.

/Reuters