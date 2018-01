HP faz recall de 6 milhões de cabos de energia por risco de incêndio - Link - Estadão

Empresa recebeu relatos de pelo menos 29 cabos que superaqueceram. FOTO: SXC Empresa recebeu relatos de pelo menos 29 cabos que superaqueceram. FOTO: SXC

WASHINGTON – A Hewlett-Packard está fazendo recall de cerca de 6 milhões de cabos de energia de computadores após 29 relatos de cabos que derreteram ou queimaram, disse a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos nesta terça-feira. 26.

O item sob recall, o cabo de energia LS-15 AC, foi distribuído com notebooks e mini notebooks HP e Compaq e com acessórios alimentados por adaptadores de energia, disse a comissão em um comunicado. “Consumidores devem parar imediatamente de usar e desconectar os cabos de energia sob recall e entrar em contato com a Hewlett-Packard para solicitar uma substituição gratuita”, disse o comunicado.

Cerca de 5,6 milhões de cabos de energia estão inclusos no recall nos Estados Unidos, junto com outros 446.700 no Canadá. Os cabos foram fabricados na China.

A companhia sediada em Palo Alto, Califórnia, recebeu 29 relatos de cabos que se superaqueceram e derreteram ou se queimaram. Existem duas queixas de queimaduras leves e 13 queixas de danos leves à propriedade, segundo o comunicado.

Os computadores e acessórios foram vendidos com os cabos de energia em lojas de eletrônicos, revendedores e online a partir de setembro de 2010 até junho de 2012 por cerca de 500 a 1.500 dólares, de acordo com o comunicado.

/ REUTERS