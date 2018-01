HP fecha compra da chinesa 3Com - Link - Estadão

A 3Com é uma companhia chinesa que fabrica, entre outros produtos, roteadores e switches. O acordo entre a 3Com e a HP já foi aprovado pelo conselho de ambas as empresas, e deve ser concluído ainda no primeiro semestre de 2010. O valor estipulado para a operação foi de US$ 3,1 bilhões.

Com a aquisição da 3Com, a HP dá um grande passo no crescente mercado de equipamentos para redes, onde a Cisco Systems ainda predomina nos Estados Unidos.