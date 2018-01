HP lançará celulares com webOS - Link - Estadão

Foto: Thierry Roge/Reuters

A Hewlett-Packard vai lançar smartphones no início de 2011. Os aparelhos vão usar o sistema operacional webOS que a empresa obteve quando comprou a Palm por US$1,2 bilhão de dólares este ano, informou um representante da empresa nesta quarta-feira, 6.

“Vocês vão ver a gente com novos celulares no começo do próximo ano”, disse o vice-presidente sênior Eric Cador, durante uma conferência do setor.

A HP comprou a Palm para ingressar no mercado de celulares inteligentes e obter acesso ao aclamado sistema operacional da empresa, o webOS.

“O mais importante é termos o webOS”, disse Cador, acrescentando que a propriedade intelectual da Palm foi “extremamente fundamental” para a aquisição.

Os fabricantes de computadores Dell, Lenovo e Acer, concorrentes da gigante HP, estão todos ingressando no mercado de smartphones.

