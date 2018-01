HP planeja entrada no ramo de impressoras 3D - Link - Estadão

SÃO FRANCISCO – A Hewlett-Packard planeja revelar seus planos de entrada no mercado de impressoras 3D até outubro, em estratégia para ampliar sua dominância no mercado de impressoras tradicionais para o segmento incipiente e de rápida expansão.

A presidente-executiva da HP, Meg Whitman, afirmou na semana passada que a HP fará um anúncio em junho, agora que a companhia resolveu uma série de problemas técnicos sobre o processo de manufatura.

Mas em uma mensagem publicada no blog da companhia no final de semana, a HP afirmou que a executiva fez comentários errados “inadvertidamente” e que a companhia planeja fazer o anúncio de impressoras 3D no fim deste ano fiscal, que acaba em outubro.

Independentemente de quando aconteça, a entrada da HP vai reforçar um segmento nascente da indústria que é atualmente dominado por empresas pequenas como a Makerbot da Stratasys e também servirá para contrapor críticas de que a tecnologia está sendo superestimada e que não está madura para uma adoção em massa pelos consumidores.

Whitman afirmou na semana passada que a HP vai se concentrar em impressão 3D para empresas, não para o mercado consumidor.

/ REUTERS