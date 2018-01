HP pode vender plataforma webOS - Link - Estadão

Sistema operacional, comprado por US$ 1,2 bilhão em 2010, foi a tentativa da HP de entrar no mercado de tablets

Tablet TouchPad, com webOS, teve sua fabricação interrompida em função das vendas baixas. FOTO: Beck Diefenbach/Reuters

NOVA YORK/SÃO FRANCISCO – A Hewlett-Packard estuda vender a plataforma móvel de software webOS, desenvolvida originalmente pela Palm, em um acordo que pode gerar centenas de milhões de dólares, ainda assim ficando abaixo dos US$ 1,2 bilhão pagos pelo programa no ano passado, informaram quatro fontes próximas do assunto.

A HP, que tem o Bank of America Merrill Lynch como consultor, está tentando descobrir como pode compensar eu investimento na Palm, visto por muitos analistas e investidores com uma custosa tentativa inicial de entrar o mercado de smartphones e que ainda não compensou.

Diversas companhias de tecnologia expressaram interesse em comprar a divisão, considerada atrativa pelas atentes que detém, disseram as fontes.