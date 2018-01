HP promove PCs com Windows antigo - Link - Estadão

Fabricante de PCs iniciou promoção em que estimula clientes a comprarem modelos com o Windows 7, sistema de 2009

SÃO PAULO – A HP está promovendo a “volta” do Windows 7. A fabricante de computadores, segunda maior do mundo, iniciou uma promoção que estimula a compra de modelos com a versão mais antiga do sistema operacional da Microsoft.

Com frases como “de volta a pedidos do povo” e “Windows 7 está de volta”, a HP está oferecendo “economia de US$ 150″ para clientes que optarem por uma máquina com o sistema antigo. A promoção está em destaque na home do site da HP norte-americana e foi divulgada em emails envidados pela empresa a clientes.

Vinda de uma das maiores empresas de PCs do mundo, a orientação da campanha é outra má notícia para a Microsoft, que tem enfrentado dificuldades em emplacar o sistema. Lançado em 2012, o Windows 8 redesenhou radicalmente a parte visual e a experiência de uso da plataforma da Microsoft.

Segundo números divulgados por uma consultoria alemã em dezembro, a penetração do Windows 8 desde seu lançamento tem sido bem mais lenta do que a do Windows 7 na época em que saiu. Enquanto que o sistema antigo já tinha 20% do mercado depois de um ano do lançamento, a plataforma atual ainda não chegou aos 10% no espaço de um ano desde que foi lançado.

Em novembro de 2012, o Windows 8 chegou a ter crescimento menor que seu antecessor, aumentando sua fatia de mercado em 0,05% contra 0,22% da versão de seis anos atrás. Os dados são da Net Application.