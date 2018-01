HP terá fábrica de impressoras na China - Link - Estadão

A Hewlett Packard já havia anunciado sua intenção em unir os setores de computadores e impressoras

XANGAI – A Hewlett Packard concordou em construir uma fábrica de impressoras em Chongqing, no sudoeste da China, informou o jornal China Daily.

A HP não tem planos de reduzir sua força de trabalho na China após informar, no mês passado, que vai unir as operações de impressão e de computadores pessoais, suas maiores divisões, para retomar o crescimento, afirmou a presidente-executiva, Meg Whitman, em entrevista ao jornal estatal.

Embora a HP ainda lidere o mercado global de vendas de PCs, o crescimento dessa divisão tem diminuído enquanto o segmento móvel avança.

